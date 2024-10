El nombre d’afiliats a la Seguretat Social cau un 2,64% al setembre a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Una Oficina de Treball de la Generalitat (Govern.cat)

L’índex d’atur ha registrat un tímid descens, de només un 0,17%, aquest setembre de 2024 a les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. Actualment, a la demarcació hi ha 16.379 persones que busquen feina; és a dir, tot just 28 menys que a l’agost, quan hi va haver un notable increment del nombre d’aturats (+3,8%).

La dada actual sí que és sensiblement millor que la d’ara fa just un any, atès que des del setembre de 2023 hi ha hagut un descens del 2% (-334), segons les dades que actualitza cada mes el Ministeri espanyol de Treball i Economia Social. En tot cas, hi ha sectors on el darrer mes ha augmentat l’atur com és el cas de l’agricultura (+71). Al sector serveis sí que hi ha hagut un descens (-104), tot i que segueix sent amb molta diferència l’àmbit on hi ha més gent sense feina.

L’estancament de les xifres d’atur ha coincidit amb un notable descens del nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la demarcació de Lleida: ara n’hi ha 5.696 menys (-2,64%) respecte de l’agost i la xifra total és de 210.387.