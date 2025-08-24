El Club Patinatge Artístic Cadí La Seu organitza jornades de portes obertes

El Club Patinatge Artístic Cadí La Seu organitza durant el mes de setembre quatre jornades de portes obertes, concretament el 15, 17, 22 i 24 de setembre. L’activitat es durà a terme els dilluns, de 17.30 a 18.30 hores, i els dimecres, de 18 a 19 hores. La possibilitat de provar el patinatge s’orienta a infants a partir dels 4 anys, joves i adults. Les sessions tindran lloc a la Pista Polivalent de la zona esportiva de la Seu d’Urgell.
Les inscripcions per a participar-hi s’han de fer al correu electrònic pacadilaseu@pacadilaseu.cat. Les places són limitades. L’organització destaca que les persones interessades hauran de portar els seus patins.