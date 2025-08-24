Programa de luxe per a debatre sobre l’aigua a les Jornades per a l’excel·lència, el 3 i 4 d’octubre a Esterri d’Àneu

Les Jornades per a l’excel·lència de 2025, que tindran lloc el 3 i 4 d’octubre a Esterri d’Àneu, comptaran amb la presència dels principals responsables de la gestió de l‘aigua de Catalunya i experts internacionals. L’esdeveniment tindrà com a objectiu reflexionar sobre la gestió de l’aigua, especialment al Pirineu, i aportar solucions per a uns usos sostenibles en el futur.
El programa està pràcticament enllestit i ja es pot confirmar que la inauguració anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa. Pel que fa a la cloenda, la farà el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra, Guillem Casal, i la Síndica d’Aran, Maria Vergés.
El programa inclou experts com Ramon Folch, doctor en Biologia, socioecòleg i exconsultor ambiental de la UNESCO i del consell d’administració d’Aigües de Barcelona. També hi intervindrà Antoni Juan Palau, professor i membre de recerca del departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl de la Universitat de Lleida (UdL).
Directament vinculats a la gestió hídrica i energètica, s’ha convidat Enric Brazis, director general d’Endesa Catalunya; Albert Moles, director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i Arcadi Castilló, geògraf i president de l’Associació Pirineus Watt. A més, hi haurà la presència de Miquel Galvarriato, president d’Aigües del Segarra Garrigues, i d’un representant d’Aigües de Barcelona (AGBAR). Del món empresarial intervindran Ferran Goya, director general de Serveis i Equipaments de Muntanya (SEMSA); Miquel París, president de Genebre Group; Gerard Estrella, director de Serveis Tècnics de Caldea d’Andorra, i Eisharc Jaquet, CEO i cofundador de la empresa Arantec Enginheria, així com Eloi Planes, president de Fluidra.
Pel que fa a la gestió de l’aigua en l’àmbit esportiu, han confirmat la participació Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), a més de Lluís Rabaneda, vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme (ICF), i Gerard Figueras, exsecretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Autoritats
Entre les autoritats que prendran part en l’esdeveniment són Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat; Francisco Lombardo, president del Fòrum de l’Economia de l’Aigua i ambaixador del Pacte Climàtic Europeu; el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter; Sílvia Ferrer, directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra; Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya; Juli Fernández, secretari d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Dotzena edició de les Jornades
Les Jornades per a l’excel·lència celebren, enguany, la dotzena edició sota el títol “Els reptes de l’aigua. La gestió per a un demà sostenible”. Tindran lloc al pavelló poliesportiu d’Esterri d’Àneu el 3 i 4 d’octubre. No obstant, al mes de setembre hi haurà una jornada prèvia a Andorra i al novembre una de posterior a la Val d’Aran. Aquestes dues sessions són fruit dels acords de col·laboració que l’organització de les Jornades manté amb el Govern d’Andorra i el Conselh Generau d’Aran.