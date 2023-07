El Cirque du Soleil diu adeu amb rècord d’assistència

Un dels números de FESTA del Cirque du Soleil (Andorra Turisme)

FESTA, l’espectacle que el Cirque du Soleil ha creat en exclusiva per a Andorra amb la voluntat de celebrar la dècada de col·laboració entre la companyia canadenca i el Principat ha clos aquesta nit de diumenge amb un gran èxit. L’ocupació ha estat del 90%, 4 punts per sobre del percentatge total de l’any passat. Així, més de 70.000 persones han gaudit de la representació en alguna de les funcions que s’han repartit durant el mes de juliol.

En aquest sentit, el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, s’ha mostrat satisfet i ha assenyalat que “és una dada especialment rellevant si es té en compte que, per primera vegada, totes les localitats eren amb seient i, per tant, amb un preu mitjà superior”. Del total d’entrades, ha afegit, “dos terços s’han venut directament a www.visitandorra.com, on tenim la informació en nou idiomes, i la resta s’han reservat a través del sector, que oferia paquets turístics als seus clients amb un preu preferent”. Més del 80% dels visitants són vinguts de fora del país.

Enguany l’espectacle ha inclòs una desena de números acrobàtics: alguns d’inèdits i d’altres que eren adaptacions dels èxits més destacats dels darrers anys. Tot plegat, ha continuat Torres, “per a retornar a l’essència del Cirque, amb acrobàcies espectaculars i un equip de més de 70 professionals”. A banda, la proposta feia honor al país, amb trets característics del territori en l’escenografia, com ara les muntanyes, però també amb el català, que per primera vegada s’ha sentit en diverses ocasions dalt de l’escenari.

Un cop acabades les funcions, serà el torn d’analitzar les valoracions rebudes per part dels espectadors. L’enquesta, que es fa arribar als assistents un cop han visionat l’espectacle, recull informació no només sobre la proposta en si, la seva qualitat i el seu desenvolupament, sinó que també pregunta sobre altres aspectes com ara la procedència del públic, la mitjana de dies d’estada al país o si han vingut en altres ocasions a veure el Cirque du Soleil. Enric Torres ha explicat que “en les properes setmanes s’acabaran de recopilar les dades i, un cop analitzades i interpretades, es presentaran públicament durant el mes de setembre com es fa de manera habitual”. Aquest dilluns mateix començaran els treballs de desmuntatge del recinte i es preveu que s’allarguin durant tres setmanes.





Més de 800.000 espectadors des del 2013

El Cirque du Soleil va aterrar al Principat de la mà d’Andorra Turisme el 2013, amb Scalada. Des de llavors, en aquesta dècada de col·laboració –on s’han vist 9 espectacles per l’aturada obligada durant la pandèmia de COVID-19– més de 800.000 persones han gaudit de les propostes dels canadencs. Primer amb la saga Scalada, Scalada Mater Natura, Scalada Storia, Scalada Vision i Scalada Stelar, i després amb Diva, Rebel, MUV i FESTA.

En tots els casos les propostes del Cirque han estat exclusives per al Principat, inspirades en el país i amb un format innovador que inclou una carpa, un escenari únic i un format de grades adaptat a les necessitats de cada any. Els espectacles han tingut una durada aproximada d’una hora o més en cada edició.