Alenxandra Mejia, la “sirena” andorrana guanya a Peníscola

La nedadora andorrana, Alexandra Mejia, dalt de tot del podi a Peníscola (FAN)

La segona Travessia de Natació, Castell de Peníscola-Gran Hotel Peníscola, és una competició de més de 5 km que forma part de la 8a Copa d’Espanya d’Aigües Obertes i de l’11a etapa del Tour RFEN 500. Organitzada pel Club Natació Benicarló, s’ha celebrat aquest diumenge, 30 de juliol, a la Costa Azahar, a les aigües del mar Mediterrani, entre les platges Sud i Nord de la badia de Peníscola.

‘És una travessia que vaig fer l’any passat. Sabia el que em trobaria. Aquest any m’ha agradat més, només destacar que hi havia una mica de contracorrent i poques ones’, ha dit la fondista andorrana sobre el recorregut, un cop finalitzada la prova.

La Copa d’Espanya d’Aigües Obertes és el Circuit Nacional de referència de la disciplina en l’estat Espanyol. Integra les travessies més importants que ofereix el país veí i tradicionalment aplega els millors especialistes espanyols de la disciplina.

Alexandra ha nedat la distància de 5.400 metres amb el dorsal 58 i ha estat la 1a classificada de la general en categoria femenina amb un temps d’1:20,34 i la 7a dels 188 inscrits entre homes o dones de qualsevol categoria o categoria d’edats.

‘L’entrenador m’ha dit que me la prengués com un entrenament fort per a preparar París… que no anés al cent per cent, què em quedés amb les bones sensacions…’ Ha comentat Alexandra sobre la manera d’afrontar el trajecte.

La segona Travessia de Natació al Castell de Peníscola és l’11a etapa de la ‘Copa d’Espanya 2023’. És la segona de tres etapes del circuit Espanyol que fa Mejia com a part de la seva preparació per al Campionat d’Europa júnior que celebrarà la LEN entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre a l’illa de Corfú, Grècia.

La primera participació ha estat la cinquena etapa de 7,5 km, celebrada el 2 de juny 2023 en el riu Guadalquivir, al seu pas per Sevilla. L’última està programada pel 24 de setembre en el port de Barcelona, una setmana abans del Campionat d’Europa júnior. La participació d’Alexandra en l’etapa de Barcelona, dependrà del criteri del tècnic i anàlisi del seu entrenador.