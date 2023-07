Natació: Darrera hora d’Alexandra Mejia, Patrick Pelegrina i Aleix Férriz

Patrick Pelegrina i Sergio Rayo (FAN)

Segons informa la Federació Andorrana de Natació (FAN), de forma oficial, Alexandra Mejia ha estat, primera classificada de totes les categories i totes les edats en la Travessia d’aigües obertes de Peníscola, a la província de Castelló (seguirà ampliació).

Per altra banda, ha finalitzat el 110è Campionat d’Espanya Open Astralpool Absolut de clubs celebrat a la ciutat de Màlaga i organitzat en paral·lel amb el 44è Campionat d’Espanya júnior entre el 26 i el 30 de juliol 2023. Hi han participat els absoluts Aleix Férriz (CN Mataró), en les proves de 50 metres i 100 metres esquena i Patrick Pelegrina (CN Lleida), en 50 metres i 100 metres braça i en els 50 metres esquena. Sergio Rayo, del CN Serradells ha fet de tècnic responsable de la FAN a Màlaga.

Pelegrina ha disputat tres proves, amb una 15a posició, com a lloc de classificació més destacat, en la prova de 50 metres braça i un temps de 29,15; pel que fa a la prova de 100 metres braça, ha arribat en 16a posició, amb un temps d’1:04,34. Tècnicament finalista per temps assolit en les dues proves, no ha pogut nedar-les per limitacions del reglament i condicions del campionat. El reglament de competició, només preveu dues places per als nedadors amb un passaport diferent de l’Espanyol per a poder accedir a disputar les finals. Quant a la prova de 50 metres esquena, Patrick ha arribat 51è, amb un temps de 28,02 segons.

Finalment, Aleix Férriz que disputava dues proves, ha arribat 68è, en la prova de 100 metres esquena, com a lloc de classificació més destacat i un temps d’1:02,51. Pel que fa a la prova de 50 metres esquena ha fet la 113a posició amb una marca de 28,92 segons.