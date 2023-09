El circuit Red Bull, cita decisiva per a Joan Vinyes (Porsche 911 GT3 Cup)

Joan Vinyes pilotant el seu Porsche (FotoEsport)

Joan Vinyes (Porsche 911 GT3 – Baporo Motorsport) farà el llarg desplaçament fins a Spielberg (Àustria) amb l’objectiu de confirmar la tercera posició que ara mateix ocupa en el provisional de la categoria PRO-AM del PCCB 2023, encara que sense obviar la possibilitat de millorar una plaça en l’esmentada classificació depenent de com es desenvolupin les últimes carreres de la temporada del certamen.

“És evident que el cap de setmana en el Red Bull tindrà connotacions particulars per diversos motius. És un escenari que no coneixem, és a dir, no he competit mai en el traçat austríac, ens juguem un podi en el PCCB… Sens dubte, serà un cap de setmana especial encara que nosaltres intentarem seguir el ritme de treball de sempre. Tampoc crec que canviem, almenys a priori, l’estratègia de carrera, només espero que les carreres siguin més “tranquil·les” que les de fa 15 dies a Zolder. Puntuar continua sent una premissa especial i qualsevol toc pot tenir conseqüències nefastes per a nosaltres”, comentava Joan Vinyes.





El circuit (Red Bull), seu central de l’equip de les begudes energètiques

Osterreichring (Circuit d’Àustria) va ser el nom del traçat quan es va construir en el 1969, per a ser l’escenari del GP d’Àustria de F1. En aquells moments la seva longitud era de gairebé 6 km. Es va remodelar entre els anys 1995 i 1996, a més es va passar a anomenar A1-Ring i el traçat es va reduir a 4.326 metres.

L’any 2002 va passar els seus moments més crítics, en concret, va entrar en fallida i la seva activitat habitual va passar a ser de recinte per a albergar concerts, exhibicions, entre d’altres.

La salvació per a les instal·lacions austríaques es va produir l’any 2009. Amb l’arribada de l’escuderia Red Bull Racing, l’equipament es va remodelar totalment, mantenint la longitud que superava per poc els 4 km. El canvi de nom era obligat i a partir d’aquella data va passar a dir-se Red Bull Ring (Circuit Red Bull).





Els diferents campionats que es disputen en el Red Bull Ring, condicionen el timing horari del PCCB

La disputa del ROUND 6 del PCCB, coincidirà en el traçat austríac amb diversos campionats de la marca de Stuttgart a més de, com a certamen estrella del meeting, el Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), un dels campionats de turismes mítics del calendari internacional.

Vinyes debutarà en el traçat de Red Bull el divendres (dia 22) a partir de les 12.40 hores, amb la disputa dels primers 40’ d’entrenaments lliures. La mateixa jornada, a partir de les 17.10 hores, s’obrirà el pit-lane per a iniciar la segona oportunitat que tindran els equips, per a continuar millorant la posada a punt de les seves mecàniques.

A Spielberg la jornada del dissabte (dia 23) serà la decisiva del meeting. A les 9.30 hores s’iniciaran els 35’ d’entrenaments oficials, que posaran l’ordre a les graelles de sortida de les carreres.

La carrera 1 es correrà el mateix dia a partir de les 16.40 hores (30’ + 1 volta), mentre que la carrera 2, també programada a 30’ + 1 volta, començarà a la mateixa hora (16.40 hores), però del diumenge (dia 24).





Vinyes espera gaudir de l’últim meeting de la temporada de la PCCB

Malgrat l’experiència viscuda a Zolder (Bèlgica), Vinyes es mostra optimista amb la intuïció que les últimes carreres de la temporada seran molt competides, però dins de la rivalitat habitual en proves d’aquestes característiques. Així ho comentava: “Estic convençut que el Red Bull Ring serà un escenari molt diferent al de Zolder, almenys és el que em sembla per les activitats que s’hi duen a terme (sobretot F1). Les referències que tinc són que la pista és més ampla i amb àmplies escapatòries en els revolts, així doncs el risc serà menor tant en els avançaments com en els tocs habituals d’aquestes carreres amb trenta cotxes en pista, de característiques semblants. Divendres que ve sortirem de dubtes”.





Classificació provisional de la Porsche Carrera Cup Benelux 2023 (abans del ROUND 6)

Sacha Norden, 244 punts, 2. Aaron Mason, 159 p., 3. Joan Vinyes, 127 p., 4. Jaume Font, 124 p., 5. Maik Rosenberg , 93 p., 6. Didier Glorieux, 81 p., 7. Sebastien Lajoux, 81 p., 8. Ryan Ratcliffe , 72 p.

Joan Vinyes, al volant del Porsche 911 GT3 Cup #13, començarà a rodar pel traçat de les begudes energètiques aquest divendres (dia 22) a les 12.40 hores.