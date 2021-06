El CHPA Cadí assoleix l’ascens a Primera Catalana

El CHPA Cadí ja és nou equip de Primera Catalana d’hoquei patins. L’equip sènior A del club urgellenc ha assolit l’objectiu aquest cap de setmana en guanyar l’eliminatòria directa de ‘play-off’ d’ascens contra el Sant Jordi Desvalls. Un canvi de categoria que des de l’entitat valoren com “un fet històric”.

El Cadí va deixar encarrilat l’ascens dissabte, al partit d’anada, quan va vèncer clarament a Sant Jordi Desvalls (3-10). Aquest diumenge al vespre s’havia de disputar la tornada, al Poliesportiu Municipal de la Seu d’Urgell, però des de la junta directiva del club del Gironès van comunicar que no es desplaçarien a l’Alt Urgell, tot adduint manca de jugadors disponibles per jugar el partit i perquè consideraven que “no tenia sentit” jugar aquest segon duel. D’aquesta manera, passades les 7 del vespre i quan es va certificar la incompareixença del rival, es va confirmar que el conjunt pirinenc era nou equip de Primera Catalana.

Des del club urgellenc van lamentar aquesta no disputa del partit de tornada, perquè ho consideren com “una falta de respecte envers els valors que defensem dia a dia i intentem transmetre a la base dels nostres clubs”. Tot i això, l’entitat subratlla que “aquesta situació no treu rellevància al fet que el CHPA Cadí té un equip a Primera Catalana“. Per això, a l’hora del partit, els jugadors, el cos tècnic i membres de la junta i dels equips de base van fer una foto de grup per celebrar l’ascens, amb la presència de l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega; el vicealcalde, Francesc Viaplana, el tinent d’alcalde d’Esports de l’Ajuntament, Carlos Guàrdia, i el president del club, Joan Garreta.

L’entrenador del primer equip de l’Hoquei Cadí, Roger Corral, ha recordat que cal celebrar aquest ascens perquè “ha costat dos anys”. El 2019 es van quedar a les portes d’aconseguir-ho i l’any passat, tot i ser primers de grup, no van poder pujar perquè la competició va quedar aturada per l’estat d’alarma. A això s’hi afegeix el fet enguany la competició i els entrenaments han estat molt condicionats encara per les restriccions contra la COVID-19. Per tot plegat, Corral creu que “cal donar valor al fet de pujar, que d’entrada sembla molt fàcil, però els equips tenen nivell i la lliga de Segona Catalana és molt competitiva”.

Pel que fa al partit de dissabte, el tècnic urgellenc ha assenyalat que un dels obstacles que van haver de superar era que la pista del rival era de rajola i per tant rellisca més que el parquet. El Cadí es va avançar amb dos gols i va arribar al descans amb un marcador de 2-3. Va ser a la segona part quan, amb cinc gols gairebé seguits, els urgellencs van deixar l’eliminatòria pràcticament sentenciada.

Ara el CHPA Cadí ja començarà a planificar aquesta nova etapa, en què intentaran mantenir el màxim possible de components de l’actual plantilla, tot i que estudien fer alguna incorporació, tenint en compte que jugaran a una categoria més exigent.

Aquest ascens completava un cap de setmana històric per a l’esport urgellenc, en el qual dos dels principals equips de la Seu han aconseguit pujar de categoria. Poques hores abans, dissabte a la tarda, La Seu Futbol Club confirmava el títol del grup 15 de Tercera Catalana i, d’aquesta manera, també certificava l’ascens, en aquest cas a Segona.