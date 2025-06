El Centre de Formació al Llarg de la Vida organitza, dimecres, una jornada de portes obertes

La jornada de portes obertes permetrà conèixer les formacions que ofereix el centre (SFGA)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) organitza una jornada de portes obertes aquest dimecres, 11 de juny, a partir de les 19.00 h i fins a les 21.30 h, amb l’objectiu de donar a conèixer el centre i difondre l’ampli ventall de formacions que s’hi realitzen. És la primera vegada que el centre obre les portes per a exposar la seva oferta formativa. En aquest espai, tindrà lloc una taula rodona amb quatre exalumnes del CFLV que compartiran les seves experiències formatives i explicaran com la formació rebuda al centre els ha permès progressar en diferents àmbits.

A continuació, es realitzaran presentacions i activitats interactives per a donar a conèixer els programes formatius que s’hi imparteixen. Més enllà dels cursos, també s’informarà de l’acompanyament que es realitza en les preparacions de les proves oficials com són el títol graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, el títol de batxillerat per a candidats lliures; l’accés a estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de vint-i-cinc anys; el diploma de ciències humanes i socials d’Andorra (procés d’accés a la nacionalitat andorrana) i la competència digital ciutadana.

Aquest mateix dia es publicarà el nou catàleg de formacions per al primer semestre del curs 2025-2026.

Els nous programes d’aprenentatges que s’incorporen al catàleg formatiu per al primer semestre del curs 2025-2026 són:

• Com cuidem en demències i Alzheimer;

• Taller pràctic d’ús de làser amb metacrilat;

• Ciberassetjament escolar i ús de pantalles per a famílies;

• Comunicació assertiva;

• Economia domèstica i finances personals.

El catàleg inclou una vuitantena de cursos de diferents àrees d’aprenentatge des d’activitats sociosanitàries, ciències, comunicació, màrqueting, competència digital, creixement de personal, i emprenedoria. Tots els cursos són subvencionats pel Govern.

Les inscripcions es podran realitzar a partir de dilluns, 16 de juny, a través de la pàgina web del centre www.cflv.ad.