Es presenta a Oliana el primer llibre sobre la història del ciclisme a l’Alt Urgell

L’historiador Pau Chica, autor del llibre “Roda, pedal, pinyó: Història del ciclisme a l’Alt Urgell” (SFGA)

Aquest dimecres, 11 de juny, a les 19 hores, a l’Oficina de Turisme d’Oliana, tindrà lloc la presentació del llibre “Roda, pedal, pinyó: Història del ciclisme a l’Alt Urgell” un estudi històric i social a càrrec del seu autor, Pau Chica Fernández i editat per Edicions Salòria en el marc de l’exposició organitzada amb el mateix títol per l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

A l’acte intervindran l’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez Llordes; Josep Coma, expresident de l’Associació Ciclista d’Oliana i col·laborador de l’exposició “Roda, pedal, pinyó: Història del ciclisme a l’Alt Urgell”; Albert Galindo, tècnic de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; Julio Quílez, director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell així com l’autor del llibre, Pau Chica.

L’autor, amb un estil rigorós però didàctic recorre la història del ciclisme a l’Alt Urgell en un moment en què aquest esport es troba en auge i posa llum sobre el paper de la Seu d’Urgell i la Comarca com a centres pioners en la seva utilització, així com difusors de la mateixa fins al punt de què els grans esdeveniments catalans, espanyols i internacionals han creuat el seu territori i els seus carrers al llarg de la seva curta, però intensa història: la volta ciclista a Catalunya, la volta ciclista a Espanya i el Tour de França.

Però, darrera de la popularització i l’èxit del ciclisme a dins i fora de les fronteres i en el marc de les seves contrades, Pau Chica destaca un dels fenòmens dinamitzadors més transcendentals en el seu desenvolupament: el trofeu Penya Urgellet… precedit, això sí, per l’interès previ en un ciclisme popular manifestat, entre altres esdeveniments, en les curses de la Festa Major de la Seu d’Urgell.

L’autor també posa de manifest que aquesta universalització no hagués estat possible sense una altra característica d’aquest mitjà de locomoció com és la seva pràctica en grup, el seu gaudi compartit que ha passat a formar part del dia a dia de la societat fins al punt que la bicicleta ha quedat immortalitzada i és indissociable de la història de la fotografia i del cinema, tant individual, familiar com empresarial.

La pràctica lúdica i esportiva ha esdevingut memòria personal, primer, per a transformar-se en memòria col·lectiva, després, a través de la seva preservació, custòdia i difusió als arxius, veritables màquines del temps. I és per això que el llegat del fons de la família Estanyol –responsable de l’organització de l’esmentat trofeu Penya Urgellet- conjuntament amb altres fons, ha contribuït notòriament a rescatar d’una memòria col·lectiva i personal fragmentada pel temps una visió completa i transversal del ciclisme que també té implicacions en el coneixement i descobriment del Pirineu així com en les transformacions urbanístiques.

I és aquest maridatge perfecte de societat, esport, cultura, i memòria el que atorga al ciclisme i, a l’esport en general, la capacitat d’esdevenir un vector, un espai per on es desplega la Història i la intrahistòria travessant de manera gairebé osmòtica les barreres del temps i de l’espai. Per aquest motiu, el Consell Internacional d’Arxius (ICA) ha centrat el seu interès creant una comissió especialitzada en el món de l’esport i que es tradueix en campanyes internacionals sota el lema “Fem Esport Fem Arxiu” que en aquest cas es podria traduir per “Pedalant Fem Història, Fem Arxiu, Fem Memòria”.

Aquest llibre vol contribuir a difondre la història passada, però també a que el lector contribueixi amb la història present i futura, capturant-la de forma personal, a través d’una secció que, com la història abans de l’existència actual, roman en blanc a l’espera de la signatura i els comentaris dels ídols pujats a una bicicleta com ara, pares, amics, mestres… però també campions internacionals que dia rere dia comparteixen amb moltes persones, aquí a la Seu i la comarca, cafès, converses, passejades; són ídols mundials que entrenen a diari per les muntanyes del territori i que prenen el relleu d’una història i una societat que no ha deixat mai de pedalar.