AR+I presenta els resultats de l’enquesta d’opinió política amb un apartat dedicat als EUA

Andorra Recerca Innovació (AR+I) ha presentat aquest dimarts els resultats de l’enquesta política 2025, l’instrument que mesura les percepcions de la població sobre diversos aspectes relacionats amb l’actualitat política del Principat. El treball de camp s’ha dut a terme entre el 6 i el 22 de maig mitjançant qüestionaris fets per via telefònica. L’univers és tota la població d’Andorra major de 18 anys que viu en una llar amb telèfon fix i les persones que tenen un telèfon mòbil. La mostra està formada per 804 persones, 402 de nacionalitat andorrana i 402 d’altres nacionalitats, escollides de manera aleatòria entre tot el ventall de números de telèfon que existeixen al país.

Les persones de nacionalitat andorrana han estat sobrerepresentades per a poder obtenir una mostra representativa dels habitants amb dret de vot al país. Així, s’han escollit de manera aleatòria i proporcional al pes que tenen en cada parròquia, segons dades del cens electoral de 2023.

El primer bloc que l’enquesta es dedica als representats polítics del país. Xavier Espot (37%) és qui mereix més confiança per als enquestats, seguit de Cerni Escalé (21,5%) i Carine Montaner (12%). La resta de la classe dirigent se situa per sota del 3,5%. Puntuals entre el 0 i el 10, la valoració de l’actuació dels caps dels grups representats al Consell General l’encapçala Escalé (6,4), seguit d’Espot (5,6), Pere Baró (5,3), Carles Naudi (5,2) i Carine Montaner (5,1). Suspenen aquest apartat, Marc Magallon (4,9) i Cristina Rico (4,5).

Concòrdia (7,6) és el partit que genera més simpatia o que es considera més proper a les idees dels enquestats, seguit de Liberals (6,2), Partit Socialdemòcrata (6,1), Demòcrates (6,1), Andorra Endavant (6,1) i Socialdemocràcia i Progrés (4,9).

L’enquesta política de 2025 feta per Andorra Recerca Innovació mostra una tendència a la baixa en referència a la gestió de Govern. Una tendència que comença el 2021, quan els enquestats valoren la gestió amb un 6,7, l’any següent és del 6,1, el 2023 passa a ser del 5,6, el 2024 és un 5 i enguany passa a ser del 4,7. Al 2019, la valoració és d’un 4,6.

Qüestionats per com qualificarien la situació política general d’Andorra actualment, les respostes són: molta bona (2%), Bona (20%), Regular (49%), Dolenta (18%), Molta dolenta (9%).

El problema de l’habitatge i el cost de la vida en relació als salaris, manca de regulació/solució (22%) és el motiu principal pel qual els enquestats estan poc o gens satisfets amb el funcionament de la democràcia al país. Seguit de les premisses ‘el Govern respon a interessos particulars, dels rics, no es mira pel poble’ (13%), ‘moltes temes a millorar que no s’atenen’ (11%) i ‘no escolten els ciutadans’ (9%).

Preguntats per quin és el partit polític pel qual senten més simpatia o quin consideren més proper a les seves idees, un 22% respon Demòcrates (20% l’any anterior), seguit de Concòrdia (18%, per un 20,5% l’any anterior), PS (11%, per un 7% el 2024), Andorra Endavant (9%, per un 7% l’any anterior).

Les persones de nacionalitat andorrana preguntades per: ‘Si ara se celebressin eleccions generals, quin partit creu que guanyaria?’: un 52% respon Demòcrates; un 14%, Concòrdia; un 2,7%, Andorra Endavant i un 2,4%, PS. ‘Si ara se celebressin eleccions generals, a quin partit votaria?’: Demòcrates (17%), Concòrdia (14%), Andorra Endavant (8%), PS (7%), SDP (1%). Tenint en compte la intenció de vot, sense vots en blanc i indecisos, els resultats queden (entre parèntesi la comparació amb els resultats del 2023): DA 35% (33%), Concòrdia 29% (21%), Andorra Endavant 17,5% (16%), PS 15% (21%).

L’enquesta política d’AR+I presenta un apartat dedicat a la política nord-americana. Un 61% de les respostes mostra ‘molt o bastant interès’ pels primers mesos de Donald Trump com a president dels EUA, per un 38% que respon ‘poc o gens interès’. Un 54% diu que ‘preocupació’ és el sentiment que millor reflexa com se sent davant la tornada al poder del dirigent, un 18% diu ‘por’, un 14% respon ‘indiferència’ i un 7%, ‘optimisme’.