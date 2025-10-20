Al Principat hi ha una biblioteca per a cada 10.000 habitants

Amb dades de l’any 2024, al Principat d’Andorra, hi ha un total de nou biblioteques, set de les quals són comunals i les altres dues governamentals; entre totes elles hi ha un total de 553 llocs de consulta, 9 més que a l’any 2023; així mateix, el nombre total de fons a 31 de desembre va disminuir fins als 228.037, el que representa una variació d’un -8,4% respecte a l’any anterior. Aquesta disminució s’explica per la Biblioteca de Sant Julià que torna a la seva seu, després de l’incendi, i expurga vora 17.000 documents afectats pel foc i l’aigua i per tant, irrecuperables.
La Xarxa de Biblioteques d’Andorra durant l’any 2024 constava de vuit biblioteques. La parròquia d’Encamp té dues biblioteques comunals: la d’Encamp i la del Pas de la Casa. La resta de parròquies disposen d’una biblioteca comunal cadascuna, excepte Andorra la Vella, que disposa de la Biblioteca Pública del Govern, que actua també de biblioteca central. D’altra banda, la Biblioteca Nacional està situada a l’antic Hotel Rosaleda de la parròquia d’Encamp. Això vol dir que hi ha 1,0 biblioteques per cada 10.000 habitants al Principat.
Amb relació a l’ús d’aquests equipaments, segons les dades extretes de les enquestes que s’envien cada any a les biblioteques, durant l’any 2024 s’han registrat 111.551 visites, xifra que representa un augment del +17,8% respecte a l’any 2023 (94.678 visites).
Cal destacar també que el nombre d’usuaris inscrits a 31 de desembre de 2024 disminueix i se situa en 30.054 persones (un -4,3% respecte a l’any 2023, quan n’hi va haver 31.395). Pel que fa als préstecs a domicili, han augmentat un +10,1% en relació amb l’any anterior.
Amb referència al personal inclòs en la plantilla, durant l’any 2024 al conjunt de biblioteques del Principat hi havia 27 persones treballant, 2 menys que l’any 2023. Quant al total de despeses corrents i d’inversió, per l’any 2024 s’han comptabilitzat 1.174.549 €, i això suposa una variació del +5,7% respecte a l’any anterior.