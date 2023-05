El Catalburun: un gos amb un musell molt peculiar

Un exemplar de gos Catalburun (Getty images)

El Catalburun és una raça de gos amb un musell molt curiós, i és que sembla que el tingui dividit en dues parts. De fet, el seu nom és molt representatiu, ja que Catalburun significa “nas forquilla”. Aquest tipus de musell més enllà de la seva peculiaritat no suposa cap risc ni cap problema per a l’animal, però s’ha originat arran de les diferents mutacions genètiques que ha anat sofrint la raça al llarg dels anys, puix no era el seu estat original.

Aquests gossos provenen de Turquia, sent coneguts també amb el nom de “gossos dels dos nassos”. És un gos bastant gran, que aconsegueix uns 50 cm d’altura i fins a 25 kg de pes. Són gossos ràpids, àgils, afectuosos i que requereixen molt exercici i d’espais grans per a moure’s, córrer i jugar, per la qual cosa no és aconsellable tenir-los en un pis.

Es presenta en colors torrats o bé en tricolor, combinant el blanc o crema amb negre i marrons. El Catalburun ha estat utilitzat habitualment com a gos de caça o per a vigilar ramats.

No necessita grans cures ni atencions, ja que el seu pèl és curt. Tampoc és un gos a qui se li coneguin gaires malalties, pel qual estem davant d’un gos que sol gaudir de bona salut en general. La seva esperança de vida se situa entorn dels 12 a 15 anys.