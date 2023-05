Gent atractiva però mentalment trastornada

Omar El Bachiri. Psicòleg

Tenir un aspecte físic atractiu i/o una cara bonica, però estar mentalment trastornat no té molt sentit socialment. Hi ha persones que hipnotitzen només veure-les ja sigui perquè són molt maques o tenen un cos excepcional, però, quan les coneixem una mica fugim d’elles. Mentalment estan trastornades, viuen en l’ansietat continua, tenen pors irreals, deliris de grandesa, complexos físics, etc. Estan enfadats amb el món i si ens quedem a prop d’elles el nostre caràcter es transforma per complet, perdem la nostra pròpia essència per a agafar de la seva. Deixem de banda la nostra vida, creences i costums incloses per a mimetitzar-nos a la seva personalitat.

Entès això, vull afegir que no hi ha res pitjor que intentar agradar algú altre forçosament, però, malauradament, quan som dependents emocionals o no tenim suficients recursos econòmics, se’ns fa bastant difícil, per no dir impossible, apartar-nos d’elles. Aleshores, si tu ets una d’aquestes persones trastornades i vols deixar de ser-ho, primer de tot has d’analitzar el teu comportament, buscar el motiu dels teus pensaments tan tòxics perquè una cosa es ben certa, els pensaments condicionen per complet el nostre comportament. Comencen guiant certes conductes i acaben per controlar tot el repertori, és a dir, el comportament. Ens poden convertir en uns malpensats, orgullosos, víctimes socials, o tot el contrari, ens pot influenciar en ser optimistes, alegres i valents.

Aleshores, igual que hi ha cremes per a rejovenir o aliments i exercicis per a mantenir la silueta en l’estat desitjat també hi ha maneres de pensar i raonar per a mantenir la salut mental en un estat òptim, allunyat de l’ansietat i la depressió. Es una triada anomenada ABC, la primera lletra fa referència als pensaments, la segona a com ens afecten i la tercera a la conducta emesa. Aquesta triada ens està dient que no són les circumstàncies o situacions les que ens afecten, sinó, com les interpretem: com dolentes, desastroses, indiferents, bones o genials.





