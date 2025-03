El Carnet Jove impulsa l’emprenedoria juvenil amb tres activitats per a ajudar als joves a fer créixer els seus projectes

Una sessió adreçada a joves emprenedors (Carnet Jove Andorra)

El Carnet Jove Andorra celebra el Mes de l’Emprenedoria amb un programa d’activitats dissenyat per a donar suport als joves que volen emprendre o consolidar els seus projectes. La iniciativa inclou tres propostes clau: l’EmprènDay, sessions de mentoria personalitzades i un taller intensiu de validació de negoci. A més, durant aquest període, els usuaris del Carnet Jove podran accedir a descomptes especials i recursos útils per a facilitar el seu camí emprenedor.

EmprènDay: una jornada col·laborativa per a activar el talent emprenedor

L’EmprènDay, que tindrà lloc el 29 de març a Hive Five, és una jornada participativa pensada per a joves amb inquietuds emprenedores que volen connectar, compartir idees i adquirir coneixements essencials per al seu futur empresarial. L’esdeveniment comptarà amb ponències i activitats pràctiques guiades per experts del sector:

· Competències i habilitats clau de l’emprenedor: sessió amb Clàudia Cornella, coach i consultora estratègica, per a potenciar el talent emprenedor amb eines de creativitat, pensament crític i gestió emocional.

· De clients a fans: xerrada amb Nacho Martín, CEO de Whoop Coaching, sobre estratègies per a fidelitzar clients i fer créixer negocis mitjançant experiències memorables.

· Emprendre a Andorra: sessió exprés a càrrec de Delvy, especialistes en assessorament legal i fiscal, per a entendre les estructures empresarials i requisits administratius a Andorra.

· Panell de recursos per a emprenedors: un espai on diversos actors de l’ecosistema emprenedor andorrà compartiran serveis i oportunitats disponibles.

· Cafè emprenedor: una trobada informal per a compartir idees i ampliar la xarxa de contactes.

· El viatge d’uns joves emprenedors: experiències de joves emprenedors amb espai obert per a preguntes.

L’entrada és gratuïta, i també hi ha una opció de pagament (8 €) que inclou un dinar de cloenda. Les places són limitades a 70 participants i les inscripcions estaran obertes fins al 27 de març.





Mentories personalitzades: assessorament expert per a impulsar projectes

El programa també ofereix mentories i sessions d’assessorament individualitzades i gratuïtes, amb professionals especialitzats en diferents àrees clau:

· Consultoria legal i fiscal: Amb experts de Delvy Andorra.

· Estratègia empresarial i gestió financera: A càrrec de Delvy Andorra.

· Comunicació i màrqueting: Sessions amb Minerva el Club.

· Coaching estratègic 360°: Per a ajudar emprenedors a identificar oportunitats i definir accions concretes per a fer créixer els seus projectes. Amb la col·laboració de Creand Innovation Hub.

Les mentories són gratuïtes i només hi ha 18 places disponibles per a cada modalitat. Per a accedir-hi, cal inscriure’s abans del 21 de març.





Taller intensiu: de la idea a la validació

Per a aquells que volen passar de la teoria a la pràctica, el 5 d’abril tindrà lloc a Hive Five el Taller Intensiu “Accelera el teu projecte: del concepte a la realitat”, organitzat amb el suport d’Andorra Business. Aquesta formació de 4 hores està destinada a joves que ja han iniciat el seu camí emprenedor o tenen una idea clara i volen validar-la.

El taller inclourà:

– Metodologies clau per a estructurar un negoci.

– Identificació de reptes i oportunitats.

– Connexions amb altres emprenedors i experts.

– Consells pràctics per a consolidar el projecte.

Les places són limitades: només 10 participants tindran l’oportunitat de viure aquesta experiència exclusiva i gratuïta. Les Inscripcions són obertes fins al 31 de març.





Un mes d’oportunitats per a l’emprenedoria juvenil

Més enllà de les activitats presencials, el Carnet Jove posarà a disposició descomptes especials i informació útil sobre emprenedoria a través de la seva app, ajudant així els joves a trobar recursos i serveis que facilitin el seu camí empresarial.

“L’emprenedoria és una via per a la inserció laboral dels joves. Amb aquestes iniciatives, volem oferir eines pràctiques, assessorament expert i espais de connexió perquè els joves puguin convertir les seves idees en projectes sostenibles”, explica Mònica Sala, directora de l’Associació Carnet Jove Andorra.

Les inscripcions per a totes les activitats ja estan obertes i les places són limitades. Els interessats poden reservar la seva plaça a través del web www.carnetjove.ad/emprenedoria.