Maeva Estevez cau i queda fora dels Jocs Olímpics

Maeva Estevez ha patit aquest dimecres una caiguda a la primera ronda de qualificacions de la prova de boardercross dels Jocs Olímpics, i ha hagut d’abandonar la competició.

L’andorrana va caure en un primer moment perdent velocitat en una pista massa plana per poder recuperar-la amb celeritat. Després, tot i que va recuperar el ritme, a la recepció d’un dels salts va impactar caient desequilibrada, amb la qual cosa ho va fer d’esquenes. L’andorrana, tot i que es va aixecar pel seu propi peu, va ser traslladada a l’hospital per precaució i per fer un primer examen. Més tard va tornar a la seva habitació de la Vila Olímpica.

Al final, el informe mèdic en una primera revisió és una distensió del lligament lateral extern del genoll dret i una commoció lleu al cap que l’obliga a seguir una setmana de descans.

Carola Vila, a pels 10 km clàssics

Carola Vila torna a competir demà als Jocs Olímpics i ho farà en la cursa dels 10 km clàssics. L’andorrana serà a una cursa amb una altíssima participació, amb 98 corredores.

La cursa de Carola Vila s’iniciarà a les 8:00 h, hora andorrana, i la fondista del Principat portarà el dorsal 31.

Carola Vila, fondista: “Les condicions són bastant semblants a la cursa de l’skiathló. Sí que és cert que la meteo ha millorat. Crec que podem fer una bona cursa, les sensacions hi són i la motivació també. Intentarem sortir a tope, és una 10 km i hem de sortir concentrats i activitats des del principi, i amb una mentalitat positiva”.