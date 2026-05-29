Les obres de renovació i embelliment del carrer Major de la Seu encaren la recta final

Les obres de rehabilitació del carrer Major de la Seu d’Urgell, considerada una de les principals ànimes de la ciutat, encaren la seva recta final a molt bon ritme. Aquesta intervenció integral se centra a posar en valor els elements arquitectònics que fan únic aquest eix, modernitzant alhora els serveis per a adaptar-los a les necessitats actuals de veïns i visitants.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, destaca la importància d’aquests treballs: “Estem treballant per a preservar i embellir el nostre patrimoni urbà. Aquesta obra no és només una millora estètica, sinó una aposta clara per a donar suport als nostres comerciants i omplir de vida el carrer Major”.
El projecte de millora destaca per tres línies d’actuació principals:
· Rehabilitació integral dels porxos: S’està duent a terme una reforma profunda de tota l’estructura en el tram comprès entre la plaça dels Oms i la cruïlla amb el carrer de Fra Andreu Capella, assegurant la conservació d’un dels elements més emblemàtics de la identitat urgellenca.
· Nou enllumenat ornamental i funcional: Amb l’objectiu de crear un entorn més amable i segur, s’instal·la un nou sistema d’il·luminació que millora la visibilitat i realça l’estètica dels porxos, fent-los més acollidors al vespre.
· Impuls al comerç i als esdeveniments populars: Es dota la zona d’un nou sistema de sonorització per a esdeveniments i es reforcen els punts de connexió elèctrica. Aquestes millores tècniques permetran una millor organització de fires, mercats i activitats culturals a l’aire lliure.
Amb aquesta transformació, l’Ajuntament de la Seu «referma el seu compromís amb el manteniment del llegat històric, garantint que el centre continuï sent el punt de trobada de referència de la ciutat i el territori», assenyalen des del Consistori.