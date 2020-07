El Bus Turístic aposta per donar a conèixer espais naturals

A partir d’avui es posa en marxa un estiu més el Bus Turístic enguany adaptat a la nova situació actual a causa de la pandèmia de la Covid 19. En aquest sentit, s’ha retardat l’inici de l’operativa i acabarà el 30 de setembre, mantenint les rutes de cada dia de la setmana.

Amb l´objectiu d´adaptar-se a la nova realitat, s´han canviat algunes visites en espais tancats i s´aposta per descobrir espais naturals i a l´aire lliure com ara els Jardins de Juberri o bé el Casc Antic d´Encamp.

Els itineraris que major interès desperten, any rere any, són els dels dimecres i els dels dissabtes, que són els que apropen els passatgers als parcs naturals de Sorteny i del Comapedrosa, entre altres visites. Així mateix els usuaris valoren especialment l’oportunitat de visitar algunes joies del nostre romànic, sovint tancades a la visita, com són Sant Climent de Pal o Sant Miquel d’Engolasters. Les vistes des del Coll de la Botella, des del Roc del Quer o la visita del llac d’Engolasters també puntuen molt alt en les valoracions dels viatgers del bus.

Cal destacar la valoració positiva obtinguda per part dels passatgers durant l’estiu passat, que va ser d’un 9,1. Per donar continuïtat als bons resultats, es mantenen les visites als productors autòctons, novetat de l’any 2019 i amb molt bona acollida per part dels usuaris del Bus Turístic, que permet conèixer de primera mà els productes del país i la seva elaboració.

Els preus són els mateixos que l´any passat, 18€ l´itinerari de matí i 32€ l´itinerari de dissabte amb dinar inclòs.

Promoció 2×1

Amb l’objectiu d’afavorir que molts dels andorrans i residents puguin gaudir d’aquestes visites guiades, durant tot aquest mes de juliol, es durà a terme una promoció 2×1, que es podrà reservar a l’oficina de turisme d’Andorra la Vella mitjançant la presentació del passaport o la targeta de residència. Aquesta oferta només serà valida durant el mes de juliol exceptuant els dissabtes.

Es recomana reservar amb antelació ja sigui a través de les diferents Oficines de Turisme del país o bé, online a través de l´enllaç https://visitandorra.com/ca/cultura/bus-turistic/. A més, l’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom. El vehicle comptarà amb de gel hidroalcohòlic a disposició dels seus usuaris.