Terceravia pregunta sobre el no retorn de la part proporcional del transport escolar no consumit

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Oliver Alis, ha formulat una pregunta oral urgent en relació al no retorn a les famílies de la part proporcional de l’import del transport escolar aturat durant la crisi sanitària causada per la Covid-19 i que no s’ha reprès amb la tornada a les aules per tancar el curs de manera presencial. Oliver Alis assegura que “aquest fet ha provocat la pèrdua de tres mesos i mig d’aquest servei per part dels alumnes que el fan servir”.

En aquest sentit, el conseller general de Terceravia demana a l’executiu “quina és la raó per la qual el Govern no ha retornat, ni pensa retornar a les famílies, la part proporcional de l’import pagat del transport escolar no consumit, encara que sigui per causes de força major a causa de la pandèmia de la Covid-19”. D’altra banda, Oliver Alis també posa sobre la taula la possibilitat de descomptar aquesta part proporcional a l’import de l’abonament del transport escolar del curs vinent o bé retornar els diners als escolars que ja no utilitzin més aquest servei.