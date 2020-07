El PS demana els detalls de la promoció turística d’Andorra pel 2020-2021

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol conèixer quines són les accions concretes i planificades de la campanya turística del Govern i Andorra Turisme per a aquest estiu i per a la tardor i l’hivern. Amb aquest objectiu, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat aquest matí una pregunta oral a Govern.

Al text, Vela exposa que el turisme és un sector estratègic per a Andorra i una de les activitats econòmiques més afectades per la crisi sanitària produïda per la Covid-19: “Amb totes les activitats directes que genera suposa entre un 40 i un 50% del nostre PIB, per tant és la font principal dels nostres recursos econòmics del nostre país”, ha explicat la consellera.

Els socialdemòcrates han traslladat la seva “desagradable sorpresa” en trobar una campanya que no utilitza la seguretat sanitària tan reclamada per les autoritats sanitàries: “a la presentació que Andorra Turisme va fer el passat 28 de maig de la campanya de promoció turística amb una inversió d’1,7 milions d’euros per atreure visitants a Andorra no hem sabut veure el tan reclamat Covid-Free.

Entenem que no s’ha traslladat amb aquesta campanya promocional i això ens porta a plantejar aquesta pregunta a Govern, perquè especifiqui quines són les accions concretes, a quins mitjans s’ha promocionat i quina garantia de retorn tenen aquestes campanyes”, ha exposat la consellera general, Susanna Vela.