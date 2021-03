Aquesta raça de gossos es configura com un excel·lent gos de guarda, també se l’utilitza en alguns països com a gos policia. Més ràpid que el mastí i tan vigilant com ell, és un company molt agradable, alegre, intel·ligent, fidel i molt lleial al seu amo.

El Bullmastiff s’assembla molt al mastí, però és més lleuger i menys rugós. Es tracta d’un animal molt massís, amb un cap fort i ample, una mandíbula inferior molt poderosa i, sobretot, un cos que denota una força enorme.

Té les fosses nassals amples i molt obertes, màscara negra i morrió ample, quadrat i profund. Orelles més aviat petites i separades en forma de V o lleugerament voltejades cap endarrere i en tot cas implantades molt amunt. El coll es poderós, molt musculós i lleugerament arquejat. El pit ample i profund, i el llom és curt i compacte.

Pel que fa a la cua, cal assenyalar que està entroncada molt amunt, és gruixuda en la base i es va aprimant cap a la punta.

Quant al pelatge d’aquests gossos és ras, llist i molt dens contra la intempèrie. Els colors admesos en aquesta raça de gossos són tots els tons de lleonat o estriat i pot presentar una taca blanca a la pitrera per recordar la sang del bulldog.

Per Tot Sant Cugat

Font: queridasmascotas.com