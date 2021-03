Així és el nou Jeep Wrangler 100% elèctric

Tot i que encara és una mica aviat per descriure les diferents especificacions i característiques principals del futur Jeep Wrangler totalment elèctric, per les imatges mostrades fins ara podem deduir que es tracta d’una variant lleugerament modificada a nivell estètic del Jeep Wrangler actual. A nivell exterior no trobarem grans diferències, excepte els petits detalls de disseny que pugui incorporar la marca, com va passar amb el Wrangler 4xe PHEV. Per ara, l’únic tret diferenciador que tenim clar és la seva graella de 7 obertures en vertical cegues, sense reixeta real.

A nivell tècnic trobarem un bastidor molt modificat per albergar el nou tren motriu elèctric i les bateries, que pel que mostren les imatges de l’animació han estat dividides en tres grups principals.

Podem suposar que un desenvolupament com aquest no pot tenir com a única finalitat la presentació d’un prototip de saló, pel que serà d’esperar que aquest sigui només el primer símptoma de l’arribada d’un nou Jeep Wrangler 100% elèctric.

Font: motor.es