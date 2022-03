El BC Andorra perd per 88-75 a la pista del Lietkabelis Panevezys

El Bàsquet Club Andorra ha perdut aquest dimarts a la tarda per 88-75 a la pista del Lietkabelis Panevezys en un partit que els locals han dominat en el marcador i en el joc acreditant el bon joc que porten fent a casa tota l’Eurocup. Davant d’aquesta previsible bona versió dels locals els tricolors avui sabien ja abans de venir que no podrien comptar amb Moussa i Hannah i s’ha sumat a David Jelínek que s’ha trobat malament i s’ha quedat a l’hotel.

El joc senzill, alegre i dinàmic del Lietkabelis, el Bàsquet Club Andorra ha plantat cara de manera constant durant el segon, tercer i darrer quart, però el problema és que en el primer els locals ja han establert una renda de 10 punts que els ha fet dominar bé el que anava passant a la pista. Escola lituana la del Lietkabelis. Bona tècnica individual, bons tiradors i molt bona lectura dels espais.

Els de David Eudal han patit a estones davant d’aquest desplegament, especialment els trams de partit en els que els locals han tingut encert de fora. El 29-19 del primer quart ha comptat amb el suport del 22-19 del segon i ha deixat les coses al descans amb un 51-38 que posava les coses molt coll amunt. El Bàsquet Club Andorra s’hi ha posat en el segon temps, però s’ha trobat amb rèpliques molt segures per part dels locals. Tampoc haurà ajudat que cada cop que l’equip tricolor volia endurir una mica la defensa, per posar-la a l’altura de la duresa lituana, apareixia un cop de xiulet que, en certa manera, ha frustrat moments de bon joc.

El 23-14 final de faltes, encara compensat al final, no sembla exposar massa l’ús de les mans i el risc d’una defensa i l’altra. Però sigui com sigui, i a pesar que en trams de partit l’arbitratge ha pogut exasperar, el Lietkabelis ha estat millor i el BC Andorra no ha pogut aturar el cabal de joc que s’esperava que arribés per part local. La millor temptativa de reacció, ja en el darrer quart, ha estat un 71-62 que era interessant ja no només per guanyar el partit sinó per intentar lluitar, ja que estava en un +5 pels d’Eudal.

Però això tampoc ha pogut ser i en cas d’empat a victòries els lituans passarien per davant. Ara Lietkabelis compta amb 8 victòries i el Bàsquet Club Andorra amb 9 a falta de dues jornades per acabar la Regular Season. El millor jugador tricolor avui ha estat Codi Miller-McYntire amb 25 de valoració acreditant 17 punts i 6 assistències. Drew Crawford ha fet 15 punts. Demà llarg viatge de retorn cap a casa via Finlàndia i dissabte difícil visita a Manresa a la Lliga Endesa.