El BC Andorra perd davant el Lenovo Tenerife (79-70)

El BC Andorra ha perdut per 79-70 a la pista del Lenovo Tenerife en un partit que els locals han dominat de punta a punta en el marcador a partir d’un primer quart, que ha acabat 21-8 i que al final ha tingut un pes important en tot plegat. I és que els tricolors han estat molt espessos en els primers 10 minuts en atac mentre els locals anaven fent trobant amb més o menys regularitat els seus recursos habituals. I aquests 13 punts han estat regulats pels de Vidorreta amb mà molt destra i sabent el que s’havia de fer en cada moment.

Al davant s’han trobat un BC Andorra que no s’ha rendit mai i que ha perseverat fins el final per tenir opcions clares de guanyar. S’ha de dir que clares no n’hi ha hagut perquè Tenerife no ho ha permès amb bona gestió de partit i també amb un seguit d’accions extraordinàries que, a banda de punts, han donat confiança als canaris i han minat una mica els successius intents de recuperació dels tricolors.

Per altra part la darrera hora de l’equip d’Ibon Navarro no era la millor des del punt de vista mèdic, amb Tunde amb severes molèsties a l’esquena (s’ha hagut d’infiltrar per jugar) i amb Moussa passant per una gastroenteritis que el té molt dèbil. Tunde ha acabat el partit molt adolorit i gairebé ha necessitat ajuda per arribar els vestidors. Sigui com sigui, en aquest context ha competit avui el conjunt tricolor, i no es pot dir que ho hagi fet molt malament. Sí és cert que no s’ha estat a prop de conquistar una pista que és realment complicada, per guanyar a Tenerife s’ha de fer més.

El primer quart ha marcat el guió del partit. Potser la intenció del BC Andorra era no permetre que el rival jugués a gust i, en part, s’ha aconseguit perquè el Tenerife només portava 35 punts al descans. Però per contra, els tricolors només m’havien fet 22. La segona part ha estat diferent i els tricolors han mostrat molta més determinació. S’han arribat a posar a 8 punts, 44-36. Però just en aquest moment els triples de Wiltjer han rebentat el partit i al final del tercer quart les coses estaven 64-44. Codi Miler-McYntire, que ha acabat expulsat per una antiesportiva i una tècnica, ha estat qui ha cregut que el miracle era possible i David Jelínek l’ha acompanyat. Però tot i remar molt, al final la victòria s’ha quedat a Tenerife.

L’equip torna cap a casa per preparar una gran setmana de bàsquet a la Bombonera. Dimecres el Partizan de Belgrad i dissabte UCAM Múrcia.

