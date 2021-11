Catalunya estudiarà l’impacte de la Covid en la mobilitat de l’Alt Pirineu i Aran

Catalunya forma part de nou del projecte europeu de mobilitat sostenible Last Mile. En aquesta nova etapa, juntament amb la resta de socis europeus implicats en el programa, desenvoluparà un projecte per analitzar l’impacte de la Covid en la mobilitat en zones rurals turístiques i implementar propostes de millora. A Catalunya, el programa Last Mile es desenvolupa al territori de l’Alt Pirineu i Aran.

Aquesta setmana s’ha celebrat la primera reunió de treball entre tots els socis europeus per definir les principals línies de l’estudi.

L’objectiu principal del Last Mile, centrat en la mobilitat sostenible, és aconseguir solucions innovadores i flexibles que permetin als visitants de zones rurals turístiques fer el darrer tram del recorregut de manera sostenible. Catalunya en forma part amb 5 socis més: l’Agència Mediambiental d’Àustria, l’Administració Regional del Tirol Oriental (Àustria), l’Agència pel suport del desenvolupament regional de Kosice (Eslovàquia), el Club Desenvolupament Sostenible de la Societat Civil (Bulgària) i el Parc Natural Upper Sûre (Luxemburg).

Aquesta nova fase, que tindrà un any de durada, es desenvoluparà en dues parts. Durant el primer semestre, cada regió estudiarà l’afectació de la Covid en els mitjans implementats en el període anterior. A Catalunya, concretament s’estudiarà com ha afectat la pandèmia a la zona de l’Alt Pirineu i Aran en col·laboració amb els agents del territori implicats com ara consells comarcals, ajuntaments o associacions de turisme i d’hosteleria, entre altres. L’estudi analitzarà tant l’ús del transport sostenible implantant en l’etapa anterior del programa com l’ús del vehicle privat.

En el segon semestre, s’abordarà l’estudi de les millors solucions sostenibles per afrontar i millorar la situació generada per la Covid i es començaran a implementar a cada regió. L’objectiu és consolidar les mesures implantades durant la primera etapa del projecte, entre el 2016 i 2020, i continuar apostant per la millora dels serveis de transport públic; la intermodalitat bus-bicicleta o la digitalització dels serveis de transport, entre altres.

El projecte té un pressupost global de 413.080 euros, finançat en un 85% a través del fons FEDER.

Potenciar la mobilitat sostenible

Catalunya va ingressar en el projecte Last Mile l’any 2016. En aquesta primera etapa que es va tancar l’any 2020, s’ha aconseguit un estalvi de C02 del 173% gràcies a la implantació de transport flexible i sostenible.

Els serveis implementats a la regió de l’Alt Pirineu i Aran s’han concretat amb transport a la demanda, diferents serveis de bus per accedir al Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o l’inici de la ruta cicloturística Lleida-La Pobla de Segur que fomenta la intermodalitat bici-tren i la possibilitat de combinar el transport en bicicleta i el bus.