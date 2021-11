Horòscop del 8 al 14 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Un amic et pot influir a l’hora de prendre una decisió que afecta als teus sentiments. Procura seguir el seu consell. Treball: la dispersió serà el teu problema aquests dies. Et proposaran coses molt interessants, que no podràs assumir.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

De què et serveix la raó si obtenir-la suposa enfrontar-te a una discussió que pot acabar en conflicte, no siguis tan tossut/da. Treball: si no veus massa clar un projecte, estudia’l abans de rebutjar-lo, té possibilitats.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estar a la disposició dels altres serà la teva consigna aquesta setmana. Et demanaran més favors dels que puguis realitzar, tingues paciència. Treball: demana ajuda, no esperis a l’últim moment, aprèn a delegar i tot anirà bé.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Les paraules romàntiques fan efecte quan el que parla és el teu cor, i d’això en saps molt quan t’inspires. Treball: bona setmana per fer contactes lluny de la teva ciutat. Seran d’ajuda per als teus projectes professionals.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Abans de jutjar una situació, informa’t-en a fons. Sovint les aparences enganyen. Un refredat pot fer malbé els teus plans, cuida’t. Treball: si la teva situació laboral no és estable, projecta positivisme i tot anirà millor.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Cerca el suport de la teva parella i els teus fills, perquè ells t’ajudaran a veure les coses de manera molt més optimista. Treball: els problemes no es resolen sols, hauràs d’intervenir, però no per pressionar aconseguiràs millors resultats.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Amb Venus en el teu signe, has de viure al màxim l’activitat planetària que et permet valorar-te molt més. Treball: és possible que un desplaçament generi noves possibilitats laborals en sectors que no havies valorat fins ara.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Sentiràs que tot flueix més harmoniosament al teu voltant, pot ser perquè estàs començant a canviar certs aspectes de la teva personalitat. Treball: Sinó hi ha manera de rebre més ajuda no desesperis, aviat se solucionarà.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Deixa’t sorprendre. Aquesta és una setmana de moments entranyables, de vivències que t’entendreixen i emocionen. Treball: és temps de revisió d’objectius. Fi d’una etapa i bon moment per prendre un altre rumb.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La teva manera de fer les coses difereix del de la teva parella i això pot portar-te a viure una situació tibant, que el final de setmana s’aclarirà. Treball: estàs en un moment molt creatiu; aprofita-ho, tindràs el suport del teu entorn.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Bon moment per parlar, per buscar la manera d’apropar-te als interessos dels que tens més a prop. Treball: has d’alternar els moments d’activitat frenètica amb els de descans, serà convenient per al teu sistema nerviós.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hauràs de viure l’experiència que tanta por et fa, si no deixes de projectar-la, la por infiltrada en el teu cor pot ser un potent verí. Treball: setmana d’alts i baixos en el teu rendiment. Medita sobre com t’afecten les coses.