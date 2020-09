Aprovat definitivament l’inventari de camins de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat definitivament l’inventari de camins municipal.

La regidora de Medi Ambient, Núria Tomàs, va explicar que els consistoris tenen l’obligació legal d’inventariar tots els camins de titularitat municipal i que per això s’ha dut a terme aquest procés. En total, s’ha identificat 66 camins, ja siguin per a vehicles o bé per passejar. L’aprovació inicial de l’inventari es va fer al ple de juliol de 2018 i posteriorment es va obrir el període d’exposició pública, durant el qual es va presentar diverses al·legacions.

L’única abstenció en aquest punt va ser la del regidor de l’equip de govern Carlos Guàrdia. Ell mateix ho va justificar tot recordant el fet que quan la legislatura passada es va iniciar l’inventari, en un moment en què encara no era regidor, hi va col·laborar de manera voluntària i a títol individual, atesa la seva condició professional de geògraf i expert en camins. Guàrdia hi va fer les seves aportacions a nivell de cartografia, com també per millorar el document i modificar noms de camins o unificar-ne. Per tot plegat, va decidir no votar en aquest punt.

Després de l’aprovació al ple, el regidor d’ERC ha valorat que l’inventari és “una eina fonamental per a la defensa dels camins públics que té, com a objectiu central, clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi”. Guardia recorda, en tot cas, que “un inventari no és un pla de camins o de gestió de camins” sinó “un instrument que l’Ajuntament ha d’utilitzar per desenvolupar la seva política”. En aquest sentit, avança que el proper pas haurà de ser adreçar-se al Cadastre perquè modifiqui les titularitats cadastrals d’acord amb l’inventari i, posteriorment, al Registre de la Propietat per inscriure’l i complir amb l’obligació d’inscriure els béns de domini públic. També hi ha finalment l’opció que l’Ajuntament, mitjançant una ordenança, pugui regular els usos dels camins.