El bàtxelor en Comunicació actualitza els continguts per adaptar-se a les noves necessitats del sector

La Universitat d’Andorra (UdA) posarà en marxa, a partir del curs vinent 2020-2021, un nou pla d’estudis per al bàtxelor en Comunicació, una titulació estatal que s’ofereix en modalitat virtual i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.

El nou pla d’estudis, que continua sent de 180 crèdits europeus repartits en sis semestres, ha actualitzat bona part dels seus continguts, l’equivalent al 43% dels crèdits, per adaptar-se a les noves necessitats del sector de la comunicació. Així, s’hi incorporen coneixements i competències associades als nous perfils professionals, s’hi reforcen els continguts orientats al món digital i els mitjans socials, i s’hi aprofundeix en les tècniques de comunicació més actuals com són les relatives a l’storytelling.

D’aquesta manera, els estudiants que cursin el bàtxelor en Comunicació de l’UdA veuran ampliades les seves competències en l’àmbit de l’edició de continguts multimèdia, en la generació de missatges persuasius i en la capacitat d’adaptar missatges als llenguatges específics i als públics objectius destinataris.

El bàtxelor, que té obertes les inscripcions per al curs vinent, inclou noves assignatures com Audiències i consums, Exercici de la professió periodística i Creativitat publicitària. D’altra banda, manté les assignatures pròpies de la Universitat d’Andorra: L’entorn comunicatiu d’Andorra, Història econòmica de l’Andorra contemporània i el Treball de fi de bàtxelor.

El nou pla d’estudis del bàtxelor en Comunicació ha estat aprovat pel Govern amb l’acreditació prèvia de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), i la setmana vinent es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

D’altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres una modificació molt menor (el canvi de nom d’una assignatura) del pla d’estudis del màster en Dret de la Universitat d’Andorra.