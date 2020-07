L’Aquaparc d’estiu obrirà de dimarts a dissabte a partir del dia 14 a l’Estadi Comunal Joan Samarra

L’Aquaparc d’estiu d’Andorra la Vella torna per segon any consecutiu a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila com una alternativa lúdica i refrescant per als infants de dimarts a dissabte entre el 14 de juliol i el 15 d’agost (de 10.30 a 13.45 h i de 15 a 19 h). En aquesta ocasió s’habilitaran dos espais diferenciats amb inflables d’aigua, tallers i jocs d’aigua.

Enguany s’han establert dos torns d’un màxim de dues hores per als usuaris del matí, i dos torns més a la tarda. L’objectiu és limitar l’aforament i netejar i desinfectar els espais entre cadascun dels torns d’ús de les instal·lacions. Són algunes de les mesures de prevenció front a la COVID-19 per garantir la seguretat dels usuaris. Per això es recomana reservar per internet a gatzara.com l’entrada (de 2 euros, gratuïta per als menors de 4 anys) o bé per telèfon al 630219.

Els usuaris hauran de dur roba de bany i els menors de 12 anys hauran de venir a l’Aquaparc d’estiu acompanyats d’un adult.

Es preveu una participació diària màxima de 160 infants (4 torns diaris amb un màxim de 40 infants, 20 alhora en cadascuna de les dues zones de jocs).