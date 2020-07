Només un cas actiu per COVID-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que des de l’inici de la malaltia hi ha hagut al Principat 855 casos d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2; el darrer cas comptabilitzat va ser el 18 de juny. D’aquests, actualment només 1 està actiu, en aïllament domiciliari. A hores d’ara no hi ha cap sanitari afectat.

En total, 802 persones es considera que s’han recuperat de la malaltia després d’haver obtingut dos resultats negatius posteriors al seu diagnòstic. En total hi ha hagut 52 defuncions relacionades amb aquesta afectació.

El titular de Salut ha recordat la importància de mantenir les mesures de seguretat per evitar nous rebrots, especialment el manteniment de la distància social, la higiene i l’ús de la mascareta. En aquest sentit, Martínez Benazet ha reiterat que “el seu ús és obligatori en interiors i fortament recomanat en exteriors quan no es pugui mantenir la distància”.