Bronze per a Nil Checa en caiac cross al Campionat d’Espanya júnior

Els palistes andorrans Nil Checa i Ona Perelegre han participat aquest cap de setmana al Campionat d’Espanya Júnior d’aigües braves, celebrat a Sabero (Lleó), amb resultats positius i una nova medalla per al palmarès del jove piragüista del Principat. Nil Checa ha brillat especialment en la modalitat de caiac cross, on ha aconseguit pujar al podi amb una meritòria medalla de bronze. A més, ha estat 14è en canoa i 12è en caiac, signant una actuació global destacada.
Pel que fa a Ona Perelegre, la palista andorrana ha estat 15a en canoa, 24a en caiac i 27a en caiac cross, en una competició de gran nivell i amb una forta presència de les millors piragüistes espanyoles de la categoria.