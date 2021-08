Arrenca la Festa Major de la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell ja ha començat a celebrar la seva Festa Major 2021, que enguany es recupera després que l’any passat es va haver de suspendre. La celebració principal de la capital de l’Alt Urgell torna amb un programa adaptat a les limitacions actuals però recuperant un gruix important dels actes més consolidats, ara amb un nou format.

El programa oficial ja es va encetar ahir diumenge amb el concert d’una llegenda de la música catalana contemporània: Pau Riba. El veterà cantant va oferir, amb el seu espectacle ‘Dioptria 50’, una selecció del seu extens repertori amb la seva banda, De Mortimers, i va mostrar un molt bon estat de forma, pocs dies després d’haver celebrat el seu 73è aniversari. L’acte era organitzat per Òmnium Alt Urgell, que d’aquesta manera completava la programació d’enguany del Correllengua.

Els actes previs als dies principals de la Festa Major continuen aquest dilluns, amb la Cursa d’Orientació, que enguany estrena nova data i també nou punt de partida, ja que començarà des del Palau d’Esports.

Les següents propostes seran de caire cultural i familiar. Aquest dimarts dia 24, a les 7 del vespre al Palau d’Esports, el conjunt Quadern de Bitàcora oferirà el concert ‘Reggae per a xics’. Dimecres dia 25, a les 10 de la nit, la plaça dels Oms acollirà una sessió de cinema a la fresca amb la pel·lícula ‘La família Bélier’, una comèdia dramàtica sobre com descobreix el seu talent pel cant una noia d’una família francesa en la qual tots els altres components són sords.

I dijous 26, a les 10 de la nit al Palau d’Esports, hi haurà el Teatre de Festa Major. Enguany, protagonitzat per Quim Masferrer i la seva obra ‘Bona gent’. En aquest espectacle, el conegut actor i presentador de Sant Feliu de Buixalleu fa un homenatge al públic amb el seu humor personal. Alhora, hi recull l’experiència de contacte i coneixença de tota mena de gent que ha adquirit mitjançant l’espai ‘El Foraster’, un dels programes televisius de més èxit d’aquesta darrera dècada a Catalunya.

Entrades anticipades

Per a aquestes i d’altres activitats de la Festa Major, cal adquirir l’entrada anticipadament ja que en tots els casos la cabuda és limitada. Es pot fer al web https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online.

Tanmateix, per a les persones que tinguin dificultats per fer aquest procediment o bé prefereixin comprar les entrades in situ, l’Ajuntament de la Seu ha habilitat aquesta setmana dos punts de venda físics: a l’oficina de Turisme Seu a l’Espai Ermengol (C. Major, 8) i a la recepció de la Sala de Sant Domènec.

La festa continuarà fins dimarts vinent, 31 d’agost, i el gruix principal d’actes serà al llarg de dissabte i diumenge, dies 28 i 29, amb propostes lúdiques, culturals i esportives per a tots els públics i en diversos espais de la ciutat.