El 75% dels clients ja han actualitzat el router d’Andorra Telecom

By:
On:
In: Economia
Els dos models de routers que s'han de renovar (Andorra Telecom)
Els dos models de routers que s’han de renovar (Andorra Telecom)

Andorra Telecom continua avançant en el procés de renovació dels routers dels seus clients amb l’objectiu de garantir una millor experiència de connexió i preparar la xarxa per als serveis digitals del futur. Actualment, el 75% dels clients ja han fet el canvi al nou equipament. L’operadora recorda als usuaris que encara no han actualitzat el router la importància de fer-ho per a poder aprofitar al màxim la velocitat de connexió disponible, especialment en un context on cada vegada hi ha més dispositius connectats simultàniament a les llars i empreses.

Els nous routers incorporen millores tecnològiques que ofereixen una connexió més estable i eficient, garantint un rendiment òptim fins i tot amb múltiples dispositius connectats simultàniament i oferint la màxima qualitat en serveis d’alta demanda com l’streaming, els videojocs en línia o el teletreball.

A més, aquesta renovació és clau per a assegurar la compatibilitat amb nous serveis i funcionalitats que Andorra Telecom comercialitzarà en el futur i que requeriran prestacions més avançades de connectivitat.

Els clients que encara no hagin actualitzat el router poden demanar el canvi de manera senzilla a través de diferents canals: presencialment a la botiga d’Andorra Telecom, online o trucant al 115. El servei inclou l’entrega gratuïta a domicili del nou equipament.

[do_widget id=category-posts-pro-64]