Sancions a les autocaravanes i vehicles camperitzats que pernoctin i acampin fora d’espais habilitats

La Policia començarà a sancionar, des d’aquest dimecres, autocaravanes i vehicles camperitzats que pernoctin o acampin fora dels espais habilitats per a fer-ho. Així s’ha acordat amb el Ministeri de Turisme i Comerç després de deixar un temps perquè els usuaris d’aquests vehicles coneguessin la modificació de la normativa, en vigor des del 2025. Les sancions comporten multes de 600 euros. En cas de no pagar-les, la Policia immobilitzarà els vehicles. Si les sancions es paguen al moment, es reduiran a la meitat.
La Llei general d’allotjament turístic prohibeix la pernoctació i acampada fora de càmpings, de zones d’acampada i d’àrees d’estada d’autocaravanes, tant a autocaravanes, caravanes i càmpers, com a altres vehicles modificats per a viatjar i allotjar-s’hi com, per exemple, furgonetes.
Els usuaris d’autocaravanes disposen d’espais habilitats i regulats en diverses parròquies. En els llocs no habilitats que acostumaven a freqüentar aquests usuaris, es reforçarà la informació perquè es puguin dirigir als llocs permesos per a aquestes activitats.