La Llar de jubilats d’Escaldes celebra el Sant Jordi

La Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany ha celebrat aquest dijous a la tarda la Diada de Sant Jordi. A l’acte hi han assistit un centenar de persones, que han pogut gaudir d’un animat berenar. En acabar han rebut roses de la mà del conseller de Vida cultural i Aparcaments, Valentí Closa, i del conseller de Serveis i Joventut, Joao Lima.

La diada de Sant Jordi és una de les activitats que tradicionalment s’ha celebrat a la Llar de jubilats d’Escaldes i que ara es recupera després de dos anys de parèntesi arran de la pandèmia de coronavirus. Aquest ha estat un dels aspectes més comentats entre les persones assistents. La Lurdes, la Carmen i la Roser han viscut la jornada amb “l’alegria” de poder-se reunir i compartir el berenar i rebre la rosa. “Ens fa il·lusió poder retornar a fer la festa després de dos anys en què no hem pogut fer res”, afirmen. Ho veuen com una “tornada a la normalitat”, encara que calgui dur mascareta a l’interior de la Llar de jubilats.

També la Júlia, la Sacramento, la Fe i la Isabel afirmen que trobaven a faltar celebracions com aquesta. “Un berenar així no es fa cada dia“, exclamen. Aquest grup d’amigues, com les anteriors, són usuàries assídues de la Llar dels jubilats. Posen en relleu les activitats que s’hi organitzen i el bon tracte que reben del personal. “Per això cada dia som aquí, si no no vindríem”, conclouen.