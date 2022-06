El 23 de juny, jornada de portes obertes a la piscina municipal de la Seu

El dijous, 23 de juny, la piscina municipal de la Seu d’Urgell obrirà les seves portes als banyistes per a iniciar la temporada d’estiu que, enguany, s’allargarà fins el dia 4 de setembre. Per a inaugurar l’inici de la temporada de bany 2022, el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu organitza, per aquest dia, una jornada de portes obertes, és a dir, entrada gratuïta per a tothom.

La piscina municipal obrirà diàriament de deu del matí a vuit del vespre, tot i que l’horari de bany finalitzarà a dos quarts de vuit, hora a partir de la qual no es permetrà l’estada dins l’aigua.

Val a dir que, enguany, amb la normalització de la situació sanitària, la piscina municipal recupera el 100% del seu aforament que és de 472 persones. Precisament el regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, explica que “aquesta és una de les principals novetats de la temporada pel que fa a la piscina”.

Guàrdia recorda que la piscina municipal de la Seu “té un ús molt important i intens durant tot l’estiu, ja que dona servei a tots els urgellencs i urgellenques, així com a les diverses activitats d’estiu com casals i estades esportives que es porten a terme a la Seu durant el període estival”.

Un estiu més, aquest equipament aquàtic acollirà la ja tradicional jornada solidària ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, que se celebrarà el diumenge 10 de juliol.