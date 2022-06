URGENT: la Casamanya Extrem Vertical Race s’avança una hora per les elevades temperatures

Els serveis meteorològics anuncien temperatures elevades per a aquest diumenge, 19 de juny. Per aquest motiu i per tal de garantir la seguretat de tots els participants, així com per a que tothom pugui gaudir d’una bona jornada de muntanya, l’organització de la Casamanya Extrem 2022 ha decidit avançar l’esdeveniment una hora.

D’aquesta manera, s’avança una hora el lliurament dels dorsals i les sortides de tots els recorreguts. L’organització de la prova recomana informar-se i estar atents als canvis del programa.