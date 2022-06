Les bases del premi Carlemany per al foment de la lectura estan obertes fins el 30 de juny

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Govern d’Andorra ha informat que les bases del premi Carlemany per al foment de la lectura 2022 segueixen obertes fins el proper 30 de juny d’enguany. Les obres poden presentar-se d’una extensió mínima de 120 fulls DIN A-4, (2.100 caràcters per full), per una sola cara i enquadernats.

La dotació del premi és de 8.500 euros aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62. D’altra banda es preveu que la publicació de l’obra guanyadora es faci de forma continuada per part de Columna Edicions.

Les novel·les aspirants s’han de presentar, com ja s’ha recollit anteriorment, abans del 30 de juny del 2022 per correu electrònic en un arxiu word o pdf (premicarlemany@grup62.com).