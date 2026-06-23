Educació i entitats de salut posen en marxa el projecte “Gols per la Vida” per a fomentar hàbits saludables entre l’alumnat

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats posa en marxa el projecte ‘Gols per la Vida’, impulsat per l’Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA) i l’Associació de Diabètics d’Andorra (ADBA), amb la col·laboració del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). La iniciativa combina esport i educació nutricional amb l’objectiu de promoure hàbits de vida saludables entre els joves i prevenir malalties cròniques des de l’adolescència. L’acció s’emmarca en les línies estratègiques del “Mou-te per la teva salut”, que promou el Ministeri de Salut per a impulsar estils de vida actius i saludables entre la població.
El projecte s’adreça a l’alumnat de primer curs del primer cicle de segona ensenyança i parteix de l’evidència que una alimentació equilibrada i la pràctica regular d’activitat física tenen un paper determinant en la prevenció de patologies com les malalties cardiovasculars, la diabetis o l’obesitat.
El programa integra dues línies d’actuació complementàries: per una banda, xerrades d’educació nutricional, a càrrec de nutricionistes col·legiats, adaptades a l’edat dels estudiants, amb continguts sobre alimentació equilibrada, hidratació i relació entre nutrició i rendiment esportiu, que han tingut lloc dimarts 16 i dijous 18 de juny. D’altra banda, inclou un campionat interescolar de futbol, que ha tingut lloc aquest dimarts, 23 de juny, que permet posar en pràctica aquests hàbits en un entorn participatiu i motivador.
La directora de l’escola andorrana, Olga Moreno, ha explicat que “aquest projecte reflecteix el compromís del Govern amb la salut i el benestar dels joves, apostant per l’educació com a eina clau per a impulsar hàbits de vida saludables des de les primeres etapes”.
A més de promoure la pràctica esportiva, la iniciativa fomenta valors com el treball en equip, la convivència i la creativitat, i reforça el paper de l’escola com a espai per a adquirir rutines saludables amb impacte a llarg termini.
El ministeri destaca que l’escola és un entorn fonamental per a generar canvis reals i duradors, i per això es treballa de manera coordinada amb tots els actors implicats.
El projecte inclou també accions educatives complementàries, com la distribució de material informatiu i la promoció d’una alimentació saludable durant les activitats, evitant productes ensucrats i ultraprocessats.
El Govern destaca que iniciatives com ‘Gols per la Vida’ contribueixen a formar una generació més conscient, activa i preparada per a prendre decisions saludables, i reforcen les polítiques públiques de promoció de la salut liderades de manera transversal per l’executiu.