Arrestat un turista, amb antecedents a Espanya, que no pagava l’hotel d’Escaldes on s’allotjava

La Policia ha detingut, aquesta setmana, en un hotel d’Escaldes-Engordany, un turista de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per no pagar factures que tenia pendents amb l’establiment per un valor de prop de mil euros. S’allotjava a l’hotel des de feia poc més d’un mes. Va pagar la primera setmana, però no les posteriors, posant diferents excuses per a no abonar els imports pendents.
Segons informa el servei de l’ordre, el detingut tindria antecedents penals i policials a Espanya per delictes contra el patrimoni, per falsedat documental i, a més, una prohibició de sortir del seu país.