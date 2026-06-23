Arrestat un turista, amb antecedents a Espanya, que no pagava l’hotel d’Escaldes on s’allotjava

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Un agent i un vehicle de la Policia
Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut, aquesta setmana, en un hotel d’Escaldes-Engordany, un turista de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per no pagar factures que tenia pendents amb l’establiment per un valor de prop de mil euros. S’allotjava a l’hotel des de feia poc més d’un mes. Va pagar la primera setmana, però no les posteriors, posant diferents excuses per a no abonar els imports pendents.

Segons informa el servei de l’ordre, el detingut tindria antecedents penals i policials a Espanya per delictes contra el patrimoni, per falsedat documental i, a més, una prohibició de sortir del seu país.

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