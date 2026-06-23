Detingut un home a Sant Julià acusat de possessió i difusió de pornografia infantil

La Policia ha detingut, aquest dimarts al matí, a Sant Julià de Lòria, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Se l’acusa de possessió i difusió de pornografia infantil. L’arrest s’ha efectuat arran d’una investigació judicialitzada que ha portat a terme el Grup de Delictes Tecnològics en el marc de la qual, per ordre de la Batllia, també s’ha escorcollat el domicili del detingut. Se li ha comissat un dispositiu electrònic que s’haurà d’analitzar. Durant el registre també se li han confiscat 18 grams de marihuana.
Altres detencions
Els darrers dies, la Policia ha arrestat, a la Massana, un conductor de 29 anys, per circular amb una taxa d’alcoholèmia d’1,66 i donar positiu en tòxics. Així mateix també ha detingut un altre home de 33 anys a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella en possessió de 0,4 grams de cocaïna.