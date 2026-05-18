Edgar Montellà correrà amb un Yacar

Aquesta tarda ha tingut lloc la presentació de la nova temporada d’Edgar Montellà, a Encamp. El pilot encampadà ha explicat totes les novetats per aquest 2026, que inclouen canvi de cotxe i canvi de circuit, centrant-se en el CAAM, el Campionat d’Andorra Automobilisme Muntanya, organitzat per l’ACA, l’Automòbil Club d’Andorra, entitat de la que Montellà va ser becat en el programa “Joves Pilots ACA”, i deixant la competició espanyola on la passada temporada va tenir un retorn brillant.
Com sempre, l’acte ha comptat amb la presència de la família Montellà, un suport imprescindible per al pilot, així com el conseller Nino Marot i Judith Torres per part del Comú d’Encamp i de Jordi Mas en representació del Grup Hiper Pas-River.
El nou vehicle
Aquest any, Edgar Montellà aposta per un Carcross de la marca Yacar, que compta amb una potència de 600cc (uns 130cv).
Aquest car cross puntua en categoria “Sport”.
El calendari
Les curses del CAAM començaran el proper 30 de maig, amb la pujada a Arinsal, competició de dos dies, per a seguir el 27 de juny amb la pujada a Arcalís, el 25 de juliol a la Peguera i finalitzar el 26 de setembre a Beixalís.
Les motivacions del canvi
Després que la passada temporada l’andorrà tornés al circuit espanyol de muntanya Autohebdo Sport amb victòria en classe 11 i el subcampionat en la classe 3, aquest any Edgar Montellà aposta per la polivalència: “Amb el Yacar podem córrer tant a les curses de muntanya d’Andorra del CAAM, com en el campionat espanyol, així com les GSèries o en circuit de terra. Al portar tants anys corrent, el fet de tenir un vehicle molt diferent i amb tantes possibilitats, és una motivació afegida”.
En preguntar-li sobre si el Ralli Dakar està en ment, Montellà afirma “si tinguéssim el pressupost per a anar-hi, per què no?”.