Roger Turné no para i aconsegueix una destacada 8a posició sub23 a la Copa Espanya XCO de Lugo

Aquest cap de setmana s’ha celebrat la Copa Espanya GP Internacional XCO Peñas de Rodas, a Lugo, on Roger Turné ha aconseguit una destacada 8a posició en categoria Sub23 i l’11a posició de la classificació general. La cursa s’ha disputat en un circuit espectacular, amb nombrosos salts i trams molt tècnics, però alhora molt divertits, unes característiques que han ajudat el corredor andorrà a signar aquest gran resultat.
“Estic molt content. A més, sembla que el nou mallot de l’equip amb la bandera d’Andorra em porta sort i cada vegada em trobo millor i amb més ritme de cursa”, comentava Roger després de la prova.
El corredor andorrà també destacava l’alt nivell de la competició: “Puc estar molt content d’aquest 8è lloc, ja que el nivell i la motivació en aquesta cursa eren molt alts en la meva categoria U23. Molts corredors es jugaven poder estar a la Copa del Món de Nove Mesto i per això el ritme va ser altíssim.”
La pròxima cita per Roger serà a Naturland, una cursa molt especial per al corredor, que afronta amb molta il·lusió la primera competició de la temporada a casa.