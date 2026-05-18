PEUSA formalitza la cessió del seu fons documental a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

Aquest dilluns s’ha formalitzat la cessió del fons documental de PEUSA a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’acord garanteix la preservació, conservació i accés d’un conjunt documental de gran valor històric vinculat a la producció, distribució i comercialització d’energia elèctrica a la comarca al llarg de més d’un segle.
El fons documental reuneix 346,5 metres lineals de documentació històrica i inclou plànols, dibuixos tècnics, factures, expedients d’obres i instal·lacions, documentació comptable, fotografies i altra documentació tècnica i administrativa generada per l’activitat de l’empresa des dels seus inicis. Per la seva dimensió i valor, en relació amb altres fons comercials i industrials de l’Arxiu Nacional de Catalunya i de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que inclou els grans centres fabrils de Sabadell i Terrassa, el fons de PEUSA ocupa el primer lloc en metres lineals, i es troba entre els 8 cronològicament més antics.
Entre les agrupacions documentals més destacades hi ha la documentació comptable i de finances, considerada especialment rellevant pel seu volum -111,7 metres lineals o 1.117 capses d’arxiu definitiu-, així com per la seva densitat i valor testimonial sobre l’activitat real de l’empresa al llarg del temps, així com els expedients d’obres i desenvolupament de les infraestructures elèctriques.
Conjuntament amb la documentació generada i gestionada per PEUSA en el decurs de la seva activitat, a les instal·lacions d’arxiu ubicades a la seu de l’empresa es conserven prop de 50 capses de documentació procedent de diversos fons aliens amb un abast cronològic del segle XVIII al XIX i que també ingressarà a l’Arxiu Comarcal.
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell posa especialment en valor la rellevància d’aquesta incorporació documental i destaca que s’ha d’incidir en el fet de què l’ingrés de la documentació també és extraordinari atès què representa el 85 % del conjunt documental global de l’empresa a data d’avui (291 dels 342 metres lineals). Això és una constatació de l’interès de la companyia per a preservar el seu patrimoni documental, vertadera senya d’identitat empresarial així com social i col·lectiva, però també la d’una decidida visió estratègica cap al futur en confiar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell les tasques d’indexació, descripció y digitalització que inclou també documentació cronològicament molt més recent en el temps amb la finalitat d’accelerar les operacions internes, així com el servei i atenció als clients en la nova societat del coneixement.
Aquest fons permet reconstruir l’evolució de la producció i distribució d’energia elèctrica a la Seu d’Urgell, l’Alt Urgell i part de la Cerdanya, així com entendre l’impacte de l’arribada de la llum, l’extensió de les xarxes elèctriques, la relació amb els ajuntaments i els consumidors, l’aprofitament hidroelèctric del riu Valira i del riu Segre i la modernització econòmica i social del territori.
El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ja va aprovar per unanimitat, el passat 16 d’abril, l’ingrés del fons documental de PEUSA a l’Arxiu Comarcal, i és avui quan s’ha formalitzat aquesta cessió.
En l’acte de signatura del conveni, subscrit pel director general de PEUSA, Marcel Dorna, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, també hi han participat el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera.
Durant l’acte, Julio Quílez ha destacat l’enorme valor històric i patrimonial del fons documental, que passa a constituir un dels més complets de l’Arxiu Comarcal per la seva integritat i seriació en el temps així com, indiscutiblement, el més important entre els fons empresarials custodiats per aquest centre, subratllant que aquesta documentació permet reconstruir l’evolució del subministrament elèctric al territori i entendre els processos de transformació econòmica, social i industrial que han marcat la comarca al llarg del darrer segle fins l’actualitat.
Per la seva banda, Josefina Lladós ha remarcat de nou “la voluntat de PEUSA de conservar i protegir la seva trajectòria històrica, posant aquest valuós patrimoni documental al servei del coneixement i la recerca”.
El director general de PEUSA, Marcel Dorna, ha destacat que aquesta cessió respon “al compromís de l’empresa amb la preservació de la seva memòria històrica i amb la voluntat de contribuir activament al coneixement i a la divulgació de la història de l’electricitat i del desenvolupament industrial de l’Alt Urgell”.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha valorat molt positivament l’ingrés del fons a l’Arxiu Comarcal, assenyalant que “preservar la memòria documental de PEUSA és també preservar una part essencial de la història contemporània de la ciutat i de la comarca”.
Un cop ingressat a l’Arxiu Comarcal, el fons serà objecte de diferents tasques arxivístiques de classificació, ordenació, inventariat i digitalització amb l’objectiu de garantir-ne la conservació i facilitar-ne la consulta futura per part d’investigadors i ciutadania.
L’acord estableix que el fons serà de lliure accés per als investigadors degudament acreditats amb finalitats de consulta i recerca, sempre preservant els drets vinculats a les dades personals i complint la normativa vigent en matèria de protecció de dades i arxius. Qualsevol reproducció o difusió del contingut requerirà l’autorització expressa de PEUSA, especialment en aquells casos amb finalitats comercials o lucratives, que no estan autoritzades.
Amb aquesta cessió, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell consolida el seu paper com a referent en la protecció del patrimoni documental de la comarca i en la garantia del dret d’accés a la informació pública, alhora que contribueix a preservar una part fonamental de la història empresarial, econòmica i energètica del territori.