L’ACB escull València com a seu de la fase final de la lliga Endesa

Era un secret a veus des de fa uns dies i aquest dimecres s’ha fet oficial. València serà la seu del final de la lliga Endesa. L’ACB ha confirmat la candidatura valenciana en l’assemblea telemàtica amb els clubs.

El poder econòmic de la proposta valenciana permetrà sufragar pràcticament totes les despeses generades, així com les bones infraestructures esportives són els dos grans elements de la candidatura. Tots els partits es disputaran a la Fonteta i els equips entrenaran a les pistes annexes.

Les bones dades sanitàries presentades per Andorra no han estat suficients per fer canviar de parer l’ACB. L’oposició d’alguns clubs a la candidatura valenciana no ha servit per fer variar la decisió, atès que aquesta era potestat exclusiva de l’ACB.

La previsió és que els 12 clubs que formaran part de la fase final encetin la competició la segona quinzena de juny. Els d’Ibon Navarro i la resta d’equips arribarien una setmana abans per preparar el grup B del play-off amb Madrid, Saragossa, València, Burgos i Gran Canària.

Així doncs, acaba el somni andorrà de ser la seu que determini el campió de lliga.