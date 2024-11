Dubtes sobre l’obertura de pistes aquests propers dies

Les estacions d’esquí pendents de la neu (ATV / arxiu)

Les temperatures i els darrers episodis meteorològics compliquen que les pistes d’esquí puguin obrir aquest cap de setmana. Així ho avancen, per exemple, des de Grandvalira, que acabarà de decidir aquest dimecres si es tira o no es tira endavant amb l’obertura de les estacions. Segons publica el digital AndorraDifusió, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, s’ha mostrat realista amb la situació i admet que no es volen precipitar.

“Els equips han estat treballant moltíssim les darreres dues setmanes amb producció de neu. Si les temperatures ens acompanyen podrem millorar, però la veritat és que els últims episodis que hem tingut i les condicions meteorològiques que teníem no s’han acomplert i la cosa està complicada a dia d’avui”, assenyala Ledesma.