Dos detinguts per conduir amb el permís suspès, un d’ells va provocar un accident en anar drogat

Dos homes han estat detinguts, aquests darrers dies, per conduir amb el permís suspès. Un d’ells, de 30 anys, va ser arrestat pel servei de Policia com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia quan un policia fora de servei el va veure conduir i el va reconèixer sabent que tenia una privació del carnet per part de la Batllia.
L’altre individu, de 52 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per conduir amb el permís retirat i contra la seguretat col·lectiva per donar positiu en tòxics. Havia tingut un accident de trànsit de danys materials contra un altre vehicle a la rotonda de Prada Casadet.