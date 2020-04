Dos pacients estan hospitalitzats a la Seu d’Urgell i no hi ha cap cas pendent de diagnòstic

La Fundació Sant Hospital compta actualment amb 2 pacients ingressats de la COVID-19, la mateixa xifra que dijous, i no hi ha cap cas pendent de resultat. L’alcalde de la Seu i president de la FSH, Jordi Fàbrega, ha informat a través de les xarxes socials que en les darreres hores no s’ha hagut de lamentar cap mort ni s’ha fet cap trasllat.

Pel que fa a les persones aïllades, n’hi ha 218 a l’àrea d’influència del CAP de la Seu, de les quals 38 són casos confirmats, 96 són sospites i 84 són contactes sense símptomes. Des de l’inici de la pandèmia s’han donat d’alta 97 persones. Des de l’inici de la pandèmia s’han aïllat 45 malalts de COVID-19, 132 casos sospitosos i 138 contactes.

D’altra banda, durant la jornada Pediatria dels Pirineus ha explicat que ha rebut 9.000 mascaretes quirúrgiques que es repartiran als CAP i hospitals on treballen. En el cas de la Fundació Sant Hospital se n’han lliurat 2.500.

Dades al Pirineu

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran hi ha 328 casos positius registrats i 763 casos sospitosos. Es manté la xifra de 30 morts. Les altes hospitalàries ascendeixen a 172.

Dades a Catalunya

A Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 47.633 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D’altra banda, hi ha un total de 92.889 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.558 persones. Des de l’inici de l’epidèmia fins ara, un total de 3.426 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 902.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.758 són professionals sanitaris, mentre que 5.814 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 27.075 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.535 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 18.372 són casos sospitosos.