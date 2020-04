Alumnes de segon de batxillerat demanen que se’ls faci la mitja de totes les avaluacions

Un grup d’alumnes de segon de batxillerat de l’Escola Andorrana han engegat una campanya a través de la plataforma change.org per demanar al Govern que reconsideri la decisió de “només” tenir en compte l’última avaluació. La petició, que amb menys de 24 hores ha aconseguit més de 130 firmes, proposa el que els signants entenen com “una opció més equitable”, que es faci una mitja de totes les avaluacions al llarg dels dos anys, com s’ha fet pels alumnes de Formació Professional. Així “seria una avaluació contínua”, justifiquen els peticionaris.

El text explicatiu de la petició exposa que “ens sentim en un moment d’incertesa i de desconcert davant dels diversos canvis que s’han efectuat en aquests últims dies arrel de la Covid-19” i reconeix que “les decisions són difícils de prendre i no sempre convindran a tothom”, però consideren que la solució adoptada “no és justa”. Expliquen que “aquells alumnes que s’han quedat amb una nota de tall per accedir als estudis universitaris escollits molt baixa a la 2.2 ho tenen més difícil per millorar-la”.

En aquest sentit, defensen que des d’un principi se’ls va explicar que el batxillerat era una avaluació contínua de les competències i que es tornarien a avaluar als “exàmens finals” que constitueixen la Prova Oficial de Batxillerat (POB).

Amb la situació actual, hi ha alumnes que han suspès exàmens “d’assignatures que els ajudaven a millorar la nota de tall de final de batxillerat” igual que n’hi ha que “durant els dos anys han tingut avaluacions més positives que la de la 2.2 i per mala sort o per mals moments l’última els ha sortit malament”, amb la qual cosa “surten perjudicats”.