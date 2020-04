Segona proposta de “Jo Comparteixo Música” pel proper 2 de maig

El Conservatori de Música dels Pirineus, conjuntament amb les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà, la Seu d’Urgell i Puig-reig, i amb la col·laboració de l’Escola Folk del Pirineu, proposen fer una segona trobada per fer música conjuntament i per a tota la comunitat el proper dissabte 2 de maig a les sis de la tarda.



En aquesta ocasió unim la música i el ball, interpretant, a més del “O sole mio”, i el Ball Cerdà de la Seu d’Urgell, dansa que fou considerada el 2012 com la més viva dels Països Catalans.

Des dels centres animem a que els esbarts i balladors/es de les diferents poblacions s’uneixin a la iniciativa per emplenar de música i vida les nostres ciutats.

Com es farà?

És molt senzill. Les partitures estan adaptades pels diferents instruments. Com hem dit es proposen dues peces: O sole mio, d’Eduardo di Capua i el Ball Cerdà de la Seu d’Urgell.

1. Descarregar les partitures i àudios

A cada carpeta es troben les peces i diverses partitures segons les tonalitats i claus dels instruments. A més, hi ha l’enregistrament d’àudio per reproduir i així tocar i poder ballar en cas de no tenir un músic prop.

2. Assajar-les

3. Dissabte, 2 de maig a les sis de la tarda, obriu la finestra o el balcó i interpreteu les dues peces. Primer el O sole mio i després la música del Ball Cerdà de la Seu d’Urgell.

4. Si voleu ens podeu enviar l’enregistrament i/o podeu compartir el vídeo a les xarxes socials amb l’etiqueta #JoComparteixoMúsica

Més informació a:

http://www.conservatoripirineus.cat/2020/04/24/jocomparteixomusica-2/

I aquí també us adjuntem un petit vídeo

https://youtu.be/nNUPRT2eoHI